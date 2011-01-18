Соколовский: белорусская и азербайджанская нефть сделают «Одесса-Броды» рентабельным

Транзит 4 млн. тонн нефти по украинско-белорусскому договору и поставки азербайджанской нефти в объеме до 5 млн. тонн позволят вывести нефтепровод «Одесса-Броды» на оптимальный уровень рентабельности.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что чрезвычайно позитивно оценивает подписание 17 января т.г. ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» договора о транзите в 2011-2013 гг. по 4 млн. тонн нефти по нефтепроводу «Одесса-Броды».

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что Украине было бы выгодно, чтобы транзитом шла не венесуэльская, а каспийская нефть по схеме замещения. «Нам было бы выгодно, чтобы белорусы получали венесуэльскую нефть по схеме замещения на светлую каспийскую. Тогда наши западноукраинские нефтеперерабатывающие заводы смогли бы получать каспийскую нефть по этому маршруту. Кроме того, если реализуются планы 2008 года и мы сможем получать 5 млн. тонн легкой азербайджанской нефти, то в сумме мы можем выйти на 9 млн. тонн. В этом случае рентабельность «Одесса-Броды» удастся вывести на оптимальный уровень», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также отметил, что украинско-белорусский договор о транзите нефти никак не затрагивает интересы России. «Дело в том, что в скором времени россияне хотят завершить строительство Балтийской трубопроводной системы – 2 (БТС-2) и не скрывают, что на нее в обход Украины и Беларуси будет переориентировано значительное количество нефти. Так что у России коммерческий интерес к реверсной работе «Одесса-Броды» существенно ниже, чем к БТС-2», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2011 года ОАО «Укртранснафта» и ЗАО «Белорусская нефтяная компания» подписали договор по оказанию услуг по транспортировке нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» до белорусского нефтеперерабатывающего завода в г. Мозырь. В частности, договор предусматривает гарантированную транспортировку 4 млн. тонн нефти в год и подписан сроком на два года.