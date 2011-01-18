«Запорожьеоблэнерго» привлекло 25 млн. грн. у «Сбербанка России»

ОАО «Запорожьеоблэнерго» привлекло 25 млн. грн. в виде кредитной линии у «Дочернего банка Сбербанка России».

Об этом говорится в сообщении предприятия, обнародованном на сайте «Государственные закупки».

Соответствующий договор был подписан 11 января 2011 года. Средства предоставлены сроком на 1 год и будут использованы для пополнения оборотных средств, покрытия кассовых разрывов и т.д.

Справка УНИАН. ОАО «Запорожьеоблэнерго» входит в четверку крупнейших энергопоставляющих компаний Украины и занимает второе место по объемам товарного отпуска электроэнергии потребителям.

«Запорожьеоблэнерго» осуществляет лицензионную деятельность на территории общей площадью 27 тыс. кв. км и обслуживает 787,150 тыс. потребителей. Общая протяженность электрических сетей компании составляет 40,954 тыс. км.

Уставный фонд ОАО «Запорожьеоблэнерго» составляет 44 млн. 840 тыс. грн.

Предприятие завершило январь-сентябрь 2010 года с убытком 1,837 млн. грн.

АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

На 1 октября 2010 года активы банка составляли 8,395 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 7,505 млрд. грн., обязательства – 7,341 млрд. грн., уставный капитал – 2,310 млрд. грн., собственный капитал – 1,054 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» в январе-сентябре 2010 года получил убыток в размере 1,487 млрд. грн.