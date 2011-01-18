Минэнергоугля требует введения пошлин на импортные нефтепродукты

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов независимо от направления импорта на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива 80 евро/тонна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства Константин БОРОДИН.

«Руководители шести НПЗ обратились с письмом к министру Юрию БОЙКО с просьбой ввести антидемпинговые пошлины на нефтепродукты вне зависимости от страны их происхождения. Мы поддерживаем эту позицию и инициируем введение антидемпинговых пошлин, введение антидемпингового расследования по нефтепродуктам, поступающим на рынок Украины», - сказал он.

При этом К.БОРОДИН уточнил, что письмо подписали руководители всех работающих НПЗ Украины, которые при других обстоятельствах являются "непримиримыми конкурентами".

По его словам, Минэнергоугля уже подало в Министерство экономического развития и торговли заявку с предложением провести спецрасследование.

"Эта работа уже началась. Тот ориентир, который мы видим, это порядка полутора месяца, но мы надеемся, что введение пошлин произойдет раньше", - добавил К.БОРОДИН.

Как отметил директор департамента нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнергоугля, введение антидемпинговых пошлин необходимо для защиты отечественного производителя, позиции которого существенно пошатнулись.

"На сегодняшний день ставка экспортной пошлины на сырую нефть из РФ составляет порядка 303 долл., в Беларусь и Казахстан нефть поставляется без пошлины. В России, при переработке нефти внутри страны и экспорте нефтепродуктов, ставка снижается примерно на 100 долл. до примерно 216 долл. за тонну. Это ставит наши предприятия в заведомо неконкурентные невыгодные условия", - отметил он.

По мнению К.БОРОДИНА, Россия, Белоруссия и Казахстан проводят политику протекционизма в отношении национальных нефтеперерабатывающих отраслей, благодаря чему им удалось завоевать долю в 68,4% в структуре импорта нефтепродуктов в Украину.

"Мы стоим перед реальной перспективой потери внутреннего производителя нефтепродуктов и того, что останемся наедине с импортером, на которого не можем влиять налоговыми механизмами, который не создает в Украине рабочие места", - подчеркнул К.БОРОДИН.

Он также отметил, что введение пошлин способно снизить уровень импортного топлива на рынке страны до 10%, что соответствует сегодняшним поставкам топлив из стран Европейского Союза в Украину.