Беларусь приостановила экспорт дизтоплива в ЕС из-за проблем с Россией

Беларусь приостановила экспорт дизельного топлива в Европу из-за спора с Россией о цене на нефть.

Об этом сообщает сегодня интернет-издание «EurActiv».

По данным издания, Россия не планирует возобновлять поставки нефти в Беларусь как минимум до 20 января, когда запланирована встреча премьер-министров двух стран Владимира ПУТИНА и Михаила МЯСНИКОВИЧА.

В понедельник российский вице-премьер Игорь СЕЧИН, курирующий энергетический сектор, встретился с первым вице-премьер-министром Беларуси Владимиром СЕМАШКО для переговоров о поставках нефти.

Издание отмечает, что проблемы относительно цены на российскую нефть возникли после присоединения Беларуси к зоне свободной торговли с Россией и Казахстаном.

Российские компании хотят поднять цену нефти на 45 долл. за тонну, поскольку Беларусь увеличила на 12,5% тарифы на транзит нефти с 1 февраля этого года.

В январе Россия планировала поставить в Беларусь 1,5 млн. тонн нефти.

Белорусские НПЗ способны перерабатывать до 360 тыс. тонн в день.

Издание также отмечает, что проблемы между Беларусью и Россией пока не сказались на поставках российской нефти в Польшу и Германию по нефтепроводу «Дружба».