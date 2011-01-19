Нефть на торгах в Нью-Йорке поднялась выше 91 долл./барр.

Цена нефти на торгах во вторник, 18 января, корректируется разнонаправленно на фоне того, как Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете оценило уровень предложения нефти в мире как "достаточно комфортный", особенно в США.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,15 доллара, или на 0,16% - до 91,530 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,06 доллара, или на 0,06% - до 97,74 доллара за баррель.

По данным МЭА, запасы нефти в странах с развитой экономикой в ноябре снизились на 8,3 миллиона баррелей, до 2,74 миллиарда баррелей. Также МЭА повысила прогноз по спросу на топливо в мире в 2011 году на 1,4 миллиона барреля нефти в день, до 89,1 миллиона барреля в день, передает Bloomberg.