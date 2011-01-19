Азаров: будущее ГТС зависит от совместной эксплуатации Украиной, Россией и ЕС

Будущее украинской газотранспортной системы зависит от решения вопроса о совместной ее эксплуатации Украиной, Россией и Европейским Союзом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил в эфире «5-го канала».

«Первый вопрос, который я ставил и буду ставить, и перед российскими коллегами, - это вопрос эксплуатации в трехстороннем формате нашей газотранспортной системы. Если мы в течение ближайших двух-трех лет не решим именно в таком формате будущее нашей газотранспортной системы, то Украина останется без этой системы, она будет просто никому не нужна», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, основной задачей правительства является то, чтобы Украина, Россия и ЕС договорились о совместном использовании украинской ГТС.

В то же глава правительства подчеркнул, что вопрос о продаже ГТС не стоит.

Премьер-министр отметил, что после того, как Российская Федерация достроит газопроводы «Южный поток» «Северный поток», а ЕС - «Набукко», то украинская ГТС окажется никому не нужна.

«Разве не здесь глубинный смысл тех реформ, которые должны быть проведены, в том числе и в сфере газовой энергетики?», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 6 января Н.АЗАРОВ заявил, что не исключает возможность создания совместного предприятия между Украиной, ЕС и Россией, которое будет обеспечивать транспортировку гарантированных объемов российского газа в Европу, если это даст возможность пересмотреть формульний подход определения цены на газ для Украины.