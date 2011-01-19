ТВЭЛ завершила поставку топлива для исследовательских реакторов Украины

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» завершила поставку российского топлива для исследовательских реакторов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТВЭЛ.

«В декабре 2010 года Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» завершила поставку замещающего топлива и его компонентов (из низкообогащенного урана) для исследовательского реактора в Украине», - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставка выполнена в рамках российско-американского межправительственного соглашения, предусматривающего замену высокообогащенного топлива исследовательских реакторов, построенных по российским проектам в различных странах мира, на низкообогащенное.

ОАО «ТВЭЛ», в соответствии с поручением Госкорпорации «Росатом» и подписанными контрактными документами, осуществило досрочную поставку тепловыделяющих сборок (ТВС) для Киевского института ядерных исследований и порошка диоксида урана для ННЦ Харьковский физико-технический институт. Контракты финансировались из средств Департамента энергетики США.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком .ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по итогам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны США.

30 декабря Министерство иностранных дел Украины сообщило, что Украина выполнила взятое на себя обязательство и обеспечила вывоз из Севастопольского национального университета ядерной энергии и промышленности, Харьковского физико-технического института и Киевского института ядерных исследований значительной части высокообогащенного урана.

"Этим шагом наше государство подтвердило, что остается последовательным и предсказуемым участником международных многосторонних усилий в сфере предотвращения распространения оружия массового уничтожения и вносит значительный практический вклад в дело противодействия ядерному терроризму", - подчеркнули в МИД Украины.

Внешнеполитическое ведомство Украины также напомнило, что в соответствии с обязательствами США, изложенными в Совместном заявлении президентов, Украина получила эквивалентное вывезенным ядерным материалам количество низкообогащенного ядерного топлива для нужд вышеуказанных научно-исследовательских учреждений.

Справка УНИАН: Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» входит в вертикально интегрированную структуру российской атомной отрасли. ТК «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы в сфере фабрикации ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Топливная компания «ТВЭЛ» создана в целях достижения оптимальной структуры управления предприятиями ядерно-топливного цикла, повышения эффективности их работы и конкурентоспособности на глобальном рынке.