Азаров требует от Бойко "заменить неэффективных менеджеров" «Укрнафты»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО провести изменения в руководстве компании «Укрнафта».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Н.АЗАРОВ отметил, что в 2010 году в Украине существенно сократилась добыча нефти и газа.

«Как бы не было запущено нефтегазовое хозяйство за прошлые годы, такой провал отрасли означает, что недостаточно решительными и правильными были действия руководства… Требую от министра Юрия Анатольевича БОЙКО заменить неэффективных менеджеров, которые допустили отставание базовой отрасли. В частности, это касается руководства «Укрнафты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он подчеркнул, что в 2010 году, несмотря на существенное увеличение финансирования угольной отрасли, добыча угля существенно не увеличилась, а была меньше показателя 2009 года.

«Это чрезвычайно серьезная претензия к угольной отрасли. Так неэффективно использовать бюджетные средства недопустимо. Мы такого не позволим. Некоторые кадровые выводы по угольной отрасли уже сделаны», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, украинские нефтегазодобывающие предприятия в 2010 году сократили добычу природного газа на 5,5%, по сравнению с 2009 годом, до 19,1 млрд. куб. м.

В 2010 году добыча нефти в Украине сократилась на 11,5%, по сравнению с 2009 годом, до 2,566 млн. тонн.

По информации источника в правительстве, крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта», по оперативным данным, в 2010 году сократила объемы добычи нефти и газового конденсата на 12% по сравнению с 2009 годом – до 2 млн. 485,5 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 70% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

Состав правления ОАО "Укрнафта": председатель правления - Алексей КУЩ; первый заместитель председателя правления - финансовый директор - член правления - Владимир ПУСТОВАРОВ; заместитель председателя правления - коммерческий директор - член правления - Анатолий ТАРАНЕЦ; заместитель председателя правления - технический директор - член правления - Михаил ГНИП; заместитель председателя правления по развитию газоперерабатывающих производств - член правления - Владимир ТРОЦЕНКО; заместитель председателя правления по переработке нефти и газа - Игорь ЧАЧУНЬ; главный бухгалтер - член правления - Наталья ДОЛИНА.