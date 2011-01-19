Повышение цен на топливо спровоцировал высокий уровень импорта нефтепродуктов - Азаров

Рост цен на топливо в Украине вызван сокращением производства продуктов нефтепереработки в стране и увеличением импорта топлива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Производство кокса, продуктов нефтепереработки (в 2010 году – УНИАН) даже не достигло прошлогодних (2009 года - УНИАН) объемов. При таких показателях работы отрасли мы, к примеру, посадили страну на импортное топливо, а отсюда и рост цен на заправках», - сказал Н.АЗАРОВ.

Напомним, что, по данным Госкомстата, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки в Украине в декабре 2010 г. по сравнению с декабрем 2009 года зафиксирован спад 4,2% (в январе-декабре 2010 г. против января-декабря 2009 г. - спад 0,1%).

Справка УНИАН. По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 10 декабря 2010 года по 14 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 6,3–10,5% (в среднем на 7,6%).

Также, с 10 по 17 января 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты увеличились на 0,6-1,6% (в среднем на 1,2%).

По информации Министерства экономического развития и торговли Украины, главными причинами роста цен на автомобильное топливо с начала 2011 года стали повышение ставок акцизного сбора и рост мировых цен на нефть.

По данным Госкомстата, Украина в январе-ноябре 2010 года увеличила импорт природного газа на 16,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 8 млрд. 224,137 млн. долл.

Кроме того, в январе-ноябре 2010 года Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 46,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3 млрд. 866,598 млн. долл.

18 января с. г. стало известно, что Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов независимо от направления импорта на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива – 80 евро/тонна. В частности, в министерство обратились руководители 6 украинских НПЗ с требованием защитить отечественного производителя и начать антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину.