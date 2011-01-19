Вопрос руководства «Укрнафты» решится 25 февраля

Собрание акционеров «Укрнафты», которое состоится 25 февраля, решит вопрос о менеджменте компании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

«Нас не удовлетворяют показатели производства. Это общее решение (относительно смены руководства компании – УНИАН) и государства, и частных акционеров – сменить менеджмент компании», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что этот вопрос уже есть в повестке дня собрания акционеров.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что будет требовать от министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО провести изменения в руководстве компании «Укрнафта».

Н.АЗАРОВ отметил, что в 2010 году в Украине существенно сократилась добыча нефти и газа.

«Как бы не было запущено нефтегазовое хозяйство за прошлые годы, такой провал отрасли означает, что недостаточно решительными и правильными были действия руководства… Требую от министра Юрия Анатольевича БОЙКО заменить неэффективных менеджеров, которые допустили отставание базовой отрасли. В частности, это касается руководства «Укрнафты», - сказал Н.АЗАРОВ.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 70% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».

Состав правления ОАО "Укрнафта": председатель правления - Алексей КУЩ; первый заместитель председателя правления - финансовый директор - член правления - Владимир ПУСТОВАРОВ; заместитель председателя правления - коммерческий директор - член правления - Анатолий ТАРАНЕЦ; заместитель председателя правления - технический директор - член правления - Михаил ГНИП; заместитель председателя правления по развитию газоперерабатывающих производств - член правления - Владимир ТРОЦЕНКО; заместитель председателя правления по переработке нефти и газа - Игорь ЧАЧУНЬ; главный бухгалтер - член правления - Наталья ДОЛИНА.