Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания ОАО «Укрнафта» увеличила тарифные ставки и должностные оклады работников на 10% с 1 декабря 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что такое решение было принято во исполнение отраслевого соглашения, коллективного договора ОАО «Укрнафта», постановления третьей отчетно-выборной конференции Объединенной профсоюзной организации работников ОАО «Укрнафта» от 11 ноября 2010 года и с целью заинтересованности работников в выполнении и перевыполнении плановых производственных заданий, повышения эффективности труда.

Также в компании отмечают, что среднемесячная заработная плата штатных работников в целом по компании за 2010 год ожидается в размере 3281 грн. и увеличится по сравнению с 2009 годом на 415,5 грн., или на 14,5%. Среднерасчетное количество штатных работников ОАО «Укрнафта» за январь-ноябрь 2010 года составляет 29 215 человек.

Напомним, за 2009 год среднемесячная заработная плата штатных работников в целом по ОАО «Укрнафта» составляла 2865,5 грн. и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 6,2%.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 70% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50%+1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».