Украина имеет искаженный баланс энергоносителей - эксперт

Президент ассоциации предприятий «Винницатеплоэнерго» Юрий ИВАНОВ считает, что Украина имеет искаженный баланс энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Виннице.

«На мой взгляд, мы имеем искаженный баланс энергоносителей. В балансе энергоносителей 43% составляет газ - это один из самых дорогих энергоносителей», - сказал он.

По словам Ю.ИВАНОВА, например, Швеция в 1970 году имела в балансе энергоносителей 75% газа, а тогда в мире был первый энергетический кризис, а за 15 лет эта страна сократила потребление газа до 5%.

«Находясь в таких условиях, существует обязанность искать решения для наращивания энергосбережения, энергоэффективности. Но, одновременно, мы должны создать в обществе энергоэффективную мораль», - считает Ю.ИВАНОВ. Он убежден, что сегодня в обществе необходимо воспитать новую психологию относительно эффективного потребления энергоносителей.

Эксперт констатировал, что газ - это комфорт особенно для населения, однако там где идет большое потребление газа - необходимо серьезно подумать и решительно перейти на потребление собственных биоэнергетических ресурсов.

«Если Украина за 5-7 лет не уменьшит потребление энергоносителей вдвое, а то и в три раза - мы окажемся «на задворках» общества. Мы и так сегодня по энергоэффективности одна из последних стран мира, поэтому необходимо это преодолеть», - убежден Ю.ИВАНОВ.