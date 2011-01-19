Эксперт: в вопросе повышения тарифов на э/э некоторые моменты вызывают сомнение

Президент ассоциации предприятий «Винницатеплоэнерго» Юрий ИВАНОВ считает, что в вопросе повышения тарифов на электроэнергию в Украине некоторые моменты вызывают сомнение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Виннице.

«Если мы говорим о газе, я согласен, что потребляя столько-то газа - одна цена, а если больше - то другая, потому что газ дотируется. А вот дотируется ли электроэнергия? На мой взгляд, если она не дотируется, то логики в этой градации цены нет», - считает Ю.ИВАНОВ.

Он отметил, что в случае большего потребления электроэнергии, украинский потребитель больше покупает собственно произведенного продукта. «Тот, кто потребляет больше, - он больше покупает украинского товара, произведенного нашими руками, на наших ресурсах и т.д. Если же электроэнергия дотируется, тогда, возможно, есть целесообразность в этом повышении тарифов, а если она не дотируется - есть вопрос - будут направлены эти средства на развитие, или средства пойдут на улучшение интерьера отдельных кабинетов?», - сказал Ю.ИВАНОВ.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила повысить тарифы на электроэнергию для населения, потребляющего ежемесячно свыше 150 кВт/ч, на 30% с 1 февраля 2011 года.