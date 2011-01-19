Повышение тарифа на электроэнергию не коснется 70% населения - Минэнерго

Повышение тарифов на электроэнергию на 30% с 1 ферваля не коснется 13,3 млн. абонентов физических лиц или 70% население, а для остальных потребителей не будет являться обременительным, и будет стимулировать их к энергосбережению.

Об этом сказано в пресс-релизе Министерства энергетики и угольной промышленности, распространенном в среду, 19 января.

Пресс-служба отмечает, что тарифы на электроэнергию для населения даже после их повышения будут оставаться самыми низкими среди стран СНГ и Европы. Так, даже после повышения, тариф на электрическую энергию для населения – 31,68 коп. за кВт/ч будет намного ниже чем в Российской Федерации - 47 коп. за кВт/ч (в пересчете на гривню), Азербайджане - 50 коп. за кВт/ч и в Молдове - 79 коп. за кВт/ч.

При этом в министерстве отмечают, что действующие тарифы на электроэнергию для населения лишь на 25% покрывают расходы на производство и снабжение электрической энергии.

«Тарифы для населения оставались неизменными с 1 сентября 2006 года, невзирая на рост цен на топливо и инфляции в экономике. В результате дотирования населения, тарифы для промышленности, транспорта, бюджетной сферы и коммунальных предприятий завышены на 30%. Это приводит к торможению развития промышленности, снижению конкурентоспособности экономики и росту стоимости товаров и услуг, в частности, коммунальных», - отмечается в пресс-релизе министерства.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых абонентов на 30% с 1 февраля при превышении лимита потребления 150/250 кВт.

НКРЭ повысила цены на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 150 кВт/ч, на 30% с 1 февраля

В частности, тариф для абонентов, не использующих электроплиты и электроустановки для обогрева, проживающих в городах, с февраля возрастет на 30% - до 31,67 копеек за кВт/ч; тариф для сельского населения, не использующего электроплиты и электроустановки для обогрева, также возрастет на 30% - до 29,25 копеек за кВт/ч.

Также регулятор повысил стоимость электроэнергии для категории бытовых абонентов, использующих электроплиты и электроустановки для обогрева. С 1 февраля эта категория потребителей будет платить больше на 30% или 24,34 копейки за кВт/ч. При этом для данной группы потребителей порог потребления, при котором будет насчитываться новый тариф, будет составлять 250 кВт/ч ежемесячно.

Своим решением комиссия предусмотрела, что повышенные тарифы будут применяться только к тем объемам электроэнергии, которые бытовой потребитель потребил сверх установленных лимитов (150 и 250, соответственно).

Кроме того, своим решением комиссия предусмотрела, что оно не распространяется на ряд льготных категорий потребителей. В частности, на жителей многоквартирных домов, не газифицированных населенных пунктов, а также населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение; на жителей общежитий семейного типа, на многодетные семьи (воспитывающие от трех и более детей) и семьи, в которых воспитываются приемные дети, а также на семьи содержащие дома семейного типа для сирот.