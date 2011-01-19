«Уголь Украины» привлек у ПИБа 340 млн. грн.

Государственное предприятие «Уголь Украины» привлекло у ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (ПИБ) невозобновляемую кредитную линию с лимитом 340 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении об итогах соответствующих торгов, обнародованных на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, средства привлечены сроком на 1 год (декабрь 2010 – ноябрь 2011) под 23% годовых.

Стоимость услуг банка согласно договору, заключенному 20 декабря 2010 года, составит 78,2 млн. грн. (с НДС).

В то же время «Уголь Украины» отменил торги по привлечению возобновляемой кредитной линии с суммарным объемом 1 млрд. грн. (5 разновеликих лотов) в связи с подачей предложений от менее чем двух участников.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2010 года «Уголь Украины» открыл в ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" («Укрэксимбанк») кредитную линию на сумму 1 млрд. грн. Кредитная линия открыта на период с декабря 2010 года по декабрь 2011 года.

Привлеченные в банке средства планировалось направить на закупку горно-шахтного оборудования на условиях финансового лизинга для государственных угледобывающих предприятий. Предполагалось, что «Уголь Украины» будет выступать администратором кредитного ресурса, перераспределяя его на конкретные проекты на государственных угледобывающих предприятиях через инвестиционный фонд по поддержке госшахт.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства угольной промышленности.