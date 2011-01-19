Уровень расчетов за газ в Украине в 2010 году вырос до 86,5%

На протяжении 2010 года предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 46 млрд. 52,8 млн. куб. м природного газа на общую сумму 69 млрд. 45,9 млн. грн, за который оплачено 59 млрд. 758,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в 2010 году увеличился на 0,1 процентных пунктов, по сравнению с 2009 годом, до 86,5%.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 38 млрд. 249,2 млн. куб. м природного газа на общую сумму 46 млрд. 389,3 млн. грн., за который оплачено 40 млрд. 99,1 млн. грн.

Уровень расчетов всех потребителей за газ в 2009 году сократился на 7,5 процентных пунктов, по сравнению с 2008 годом, до 86,4%.