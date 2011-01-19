Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, 69,7% от общего объема украинского экспорта электроэнергии в прошлом году приходилось на поставки по направлению в Беларусь.

В целом за 2010 год поставки украинской электроэнергии в Беларусь возросли в 2,4 раза – до 2,940 млрд. кВт/ч.

В то же время экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы в прошлом году сократился в 2,4 раза, или на 1,714 млрд. кВт/ч, – до 1,173 млрд. кВт/ч.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 2,1 раза – до 609,2 млн. кВт/ч, в Словакию – в 2,7 раза, до 502,9 млн. кВт/ч, в Румынию – увеличился в 1,9 раза, до 61,6 млн. кВт/ч.

Сальдированные перетоки в Молдову, которые с украинской стороны обслуживает дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам 2010 года выросли в 3,5 раза – до 24,8 млн. кВт/ч.

Кроме того, в августе-октябре т.г. в Российскую Федерацию из украинской энергосистемы экспортировано 79,6 млн. кВт/ч электроэнергии.

Польша в 2010 году не импортировала украинскую электроэнергию.

В декабре прошлого года на экспорт передано 556,7 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 32,3% больше, чем в декабре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта по 1 октября 2010 года Украина не осуществляла коммерческие поставки электроэнергии с Бурштынской ТЭС по направлению в Словакию, Венгрию и Румынию первоначально из-за внутреннего дефицита углей газовой группы, а в дальнейшем – из-за невыгодной ценовой конъюнктуры.

Напомним, с 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО

«Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.

Справка УНИАН. Украина в 2009 году сократила экспорт электроэнергии на 49,2%, или 3,867 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. кВт/ч.

В 2009 году Украина экспортировала электроэнергию в Словакию, Венгрию, Беларусь, Польшу и Румынию.