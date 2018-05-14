Минэнерго готовит «лифт» для бензиновых цен

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины обратилось в Министерство экономического развития и торговли с требованием провести специальное антидемпинговое расследование в отношении импорта нефтепродуктов в Украину, а также ввести антидемпинговые пошлины в размере 130 евро за тонну на бензины и 80 евро за тонну – на дизельное топливо. При этом ведомство ссылается на обращение руководителей шести украинских нефтеперерабатывающих заводов, которые просят защитить отечественного производителя от недобросовестных импортеров. Сами же «недобросовестные» конкуренты, которые представлены такими автозапровочными сетями, как Shell, ОККО, WOG и другими операторами, работающими с импортным бензином, говорят о несправедливости предлагаемых пошлин и лоббировании интересов украинских нефтепераработчиков. Они убеждены, что в случае введения пошлин цена 1 литра качественного топлива, соответствующего европейским стандартам, перевалит в Украине за 1 евро. Более того, противники антидемпинговых санкций прогнозируют, что увеличение стоимости импортного бензина сыграет роль лифта для цены бензина украинского производства и поднимет ее значительно быстрее, чем это сделал бы растущий рынок нефти…

Под одну гребенку проще…

Итак, начнем с импортеров. Как отметил директор департамента газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности Минэнерго Константин Бородин, три государства – Россия, Казахстан и Беларусь – занимают 68% украинского рынка импортных нефтепродуктов и «осуществляют их массированную экспансию в страну».

В целом, по его словам, в 2010 году импорт нефтепродуктов в Украину увеличился до 4,5 млн. тонн, что на 700 тыс. тонн (на 18%) больше, чем в 2009 году.

По мнению К.Бородина, Россия, Беларусь и Казахстан проводят политику протекционизма в отношении национальных нефтеперерабатывающих отраслей. "Мы стоим перед реальной перспективой потери внутреннего производителя нефтепродуктов и того, что останемся наедине с импортером, на которого не можем влиять налоговыми механизмами, который не создает в Украине рабочие места", - подчеркнул он.

К.Бородин также отметил, что введение пошлин способно снизить уровень импортного топлива на рынке страны до 10%, что соответствует сегодняшним поставкам топлив из стран Европейского Союза.

«Руководители шести НПЗ обратились с письмом к министру Юрию Бойко с просьбой ввести антидемпинговые пошлины на нефтепродукты вне зависимости от страны их происхождения. Мы поддерживаем эту позицию и инициируем введение антидемпинговых пошлин, проведение антидемпингового расследования по нефтепродуктам, поступающим на рынок Украины», - добавил директор департамента Минэнерго.

Заметьте, в начале речь идет об угрозе со стороны Беларуси, России и Казахстана, но затем уточняется, что украинские нефтепеработчики предлагают ввести пошлину вне зависимости от страны происхождения нефтепродуктов. Если наши НПЗ понять можно, то позиция Минэнерго, которое поддерживает именно такой вариант, вызывает недоумение. Идея введения всеохватывающих санкций вызвала резкое неприятие в среде участников отечественного рынка, работающих с импортным топливом. Особенно расстроились те, кто ввозит его из Румынии, Польши и Литвы. Вот уж действительно, без вины виноватые…

Ударь по конкуренции – в ответ получишь ценовой шок

В спорах между государством и частным бизнесом относительно всевозможных фискальных нововведений последний зачастую прибегает к испытанному приему - «закошмариваешь» конечного потребителя ростом цен, а там глядишь и государство откажется от увеличения налогов или введения дополнительных пошлин. По этому же пути пошли и автозапровочные сети, реализующие в Украине импортный бензин и дизтопливо.

В тот же день (18 января), когда Минэнерго заявило о планах ввести антидемпинговые пошлины, состоялась пресс-конференция тех операторов рынка нефтепродуктов, которые выступили категорически против инициативы ведомства. Они призвали правительство отдать приоритет защите украинского потребителя, а не лоббировать интересы нефтеперерабатывающих заводов. При этом не стоит также забывать, что "наши НПЗ" - "нашими" являются достаточно условно, поскольку практически на всех на них иностранный собственник (читай - российский).

Как отметил директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн, введение заградительных пошлин разрушит диверсифицированную систему поставок нефтепродуктов в Украину. «Мы рискуем попасть в зависимость от нескольких владельцев НПЗ, которые будут диктовать свою ценовую политику и создадут почву для манипуляций с обеспечением рынка нефтепродуктами», - отметил эксперт.

Он также уточнил, что сегодня поставки бензина и дизтоплива идут из Литвы, Беларуси, России, Румынии, Польши, Казахстана и Туркменистана, на долю которых суммарно приходится 40% украинского рынка. «В сумме с 60%-ной долей украинских производителей наш рынок является крайне конкурентным и гарантирует объективное ценообразование в любой момент времени. Введение пошлины разрушит эту устойчивую рыночную конструкцию», - считает С.Куюн.

По мнению президента Ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонида Косянчука, ограничение импорта нефтепродуктов однозначно приведет к повышению цен на бензин. «После введения пошлины оптовые цены на нефтепродукты в Украине однозначно увеличатся, соответственно, вырастет розничная цена бензина. При этом оптовый рынок будет монополизирован двумя-тремя игроками. К чему это может привести, мы прекрасно, помним по опыту 2005 года, когда украинский рынок был монополизирован украинскими нефтепеработчиками. Внутреннее производство оказалось неспособным удовлетворить спрос. Дефицит нефтепродуктов привел к росту цен и правительство Тимошенко в итоге было вынуждено открыть границы для импортного бензина. Сегодня мы идем по такому же сценарию. Народный украинский танец - гопак на граблях», - подчеркнул эксперт.

Операторы автозаправок прогнозируют, что введение пошлин приведет к вытеснению с рынка мелких автозаправочных сетей, которые будут не в состоянии конкурировать с подконтрольными отечественным НПЗ сетями. Понятно, что это также не будет способствовать сохранению конкурентной среды.

Украинский менталитет: цены выше - качество ниже

Критикуя фискальные санкции, операторы заправок единодушно отмечают низкое качество постоянно дорожающих отечественных нефтепродуктов. Украинские НПЗ очень сильно отстают от своих зарубежных конкурентов по показателю глубины переработки нефти. Добиваясь от государства ограничения импорта топлива, переработчики в очередной раз обещают провести модернизацию предприятий. «С момента приватизации наших НПЗ прошло 10 лет, но мы по-прежнему имеем низкую глубину переработки нефти и новые требования о создании для НПЗ тепличных условий», – отметил Л.Косянчук.

Эксперты считают, что такая ситуация сложилась по причине "экономности" собственников, не спешащих модернизировать доставшееся им "наследие советской эпохи". Но в обновление надо вкладывать средства, причем "живые" и немалые. В Европе и США глубина переработки нефти составляет от 83% до 96%, тогда как у нас в среднем около 70%. По этому показателю украинские НПЗ давно обогнали белорусские производители, даже россияне на 1% впереди.

Президент ПАО «Концерн Галнафтогаз» Виталий Антонов (контролирует сеть автозаправок ОККО) отметил, что по итогам 2010 года украинские НПЗ так и не освоили производство бензина стандартов евро-4 и евро-5. «Мы с удовольствием придем к нашим производителям, и будем покупать у них топливо для нужд населения, если оно будет соответствующего качества. Сегодня мы принципиально не покупаем топливо на украинских заводах именно в связи с его низким качеством», - подчеркнул В.Антонов.

Высокие требования к качеству он объяснил тем, что у большинства украинских автовладельцев новые импортные автомобили, весьма чувствительные к характеристикам бензина. «Владельцы новых автомобилей не готовы экономить на бензине за счет технического состояния своей машины, за которую заплачены серьезные деньги. Я уже не говорю об экологии, которую отравляет низкокачественный украинский бензин. В Европе уже вводятся стандарты евро-6, тогда как мы, с введением пошлин, возвращаемся к евро-2», - заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что для тех потребителей, кто ценит качество, сеть автозаправок ОККО будет по-прежнему предлагать высококачественное топливо. «Мы продолжим завозить нефтепродукты из Европы, но цена их с учетом пошлины будет очень высокой, так как нефть в текущем году продолжит дорожать. В результате, то, что в Европе доступно по адекватной цене, у нас станет «супер премиумом» - более 1 евро за 1 литр 95-го бензина стандарта евро-4. Сегодня справедливая цена качественного бензина А-95 - 9,5 грн. за литр и в ближайшее время она могла бы сохранится в пределах 9,5 - 10 грн., но только если не будут вводиться антидемпинговые пошлины», - отметил В.Антонов.

Со своим коллегой полностью согласен гендиректор Shell Retail Ukraine Вильям Козик, который в повышении пошлин видит, в первую очередь, удар по украинским автовладельцам. «Мы продолжим предлагать покупателю топливо высокого качества, но по более высокой цене. Конечно, наша клиентская база сократится, но какая-то часть останется. При этом, как показывает опыт, если на рынке долгое время существует большая разница в цене между отдельными операторами, то рано или поздно нижняя ценовая планка начнет подтягиваться к верхней», - сказал В.Козик.

По его словам, компания Shell была бы не против работать с украинскими нефтеперерабатывающими заводами, но только при условии прозрачной формулы цены для всех потенциальных покупателей. «Любой участник рынка, пусть он даже имеет всего две заправки, должен иметь доступ к справедливой цене топлива у производителя. Но в Украине этого нет, и государство совершенно не занимается данным вопросом», - посетовал В.Козик.

Да уж, мы, в отличие от господина Козика, уже и не реагируем на подобные «неудобства», принимая как должное, что для «своих» одна цена, а для человека с улицы - совсем другая. Такой расклад можно встретить повсеместно, будь то производство бетона или спирта.

В целом, операторам автозаправочных сетей, завязанных на импортном топливе, можно только посочувствовать - многомиллионные инвестиции в строительство автозаправок нужно отбивать, а тут такой облом. Но и защита отечественных НПЗ от иностранных конкурентов тоже, вроде бы, дело нужное, главное - на встречные санкции не нарваться. Но это все - разборки между государством и большим, прямо скажем, весьма прибыльным бизнесом. Однако, что же все-таки ждет автолюбителей, которым то цену асфальта в бензин пытаются включить, то какой-нибудь экологический сбор придумают. Похоже, что перспективы на 2011 год откровенно грустные - посткризисное затишье на нефтяном рынке закончилось, цена на «черное золото» снова рванула ввысь. Даже если пошлину не введут, бензин в текущем году дешевле 9 грн. за литр 95-го мы вряд ли увидим. Если же антидемпинговые санкции реализуют, то риск того, что уже к осени за 10 литров А-95, не зависимо от его происхождения, придется выложить минимум 100 грн., очень велик.

P.S. Году эдак в 2007-м, когда в Украине цена 1-го литра 95-го едва перевалила за 4 грн., а нам это казалось уже катастрофой, в Турции литр бензина стоил порядка трех долларов. В то время, поехав отдыхать в эту страну, автор с некоторым удивлением слушал историю вполне довольного жизнью турецкого гида о буднях местных автолюбителей. «Машины-то у нас у многих есть, я вот даже ключи от своего «Рено» постоянно в кармане ношу, только выезжаем редко - раза два-три в месяц, а так все больше на общественном транспорте. Очень уж бензин дорогой», - рассказывал турок на хорошем русском языке. Для любого украинца это – нонсенс: на машину хватило, а на бензин - нет. Да мы лучше на еде сэкономим, но, имея автомобиль, будем часами тянуться в пробках с работы и на работу. Теперь, похоже, не за горами тот день, когда многие украинские автомобилисты будут так же ностальгически сжимать в кармане ключи от своей машины, стоя в набитом вагоне метро или автобусе.

Конечно, в этом нет ничего хорошего, в первую очередь, т.к. общественный транспорт у нас ни к черту. Но давайте посмотрим правде в глаза - езда на машине по городу давно стала одной из разновидностей снобизма. Попасть из пункта А в пункт Б на метро в разы быстрее, чем на машине. Но даже если туда, куда нам нужно, метро не ходит, намного быстрее на машине все равно вряд ли получится. В часы пик, которые теперь в будний день размазались с 8 утра до 8 вечера, в пробках одинаково долго стоят как автобусы, так и легковушки. Так что давайте во всем искать позитив. Когда бензин станет большинству украинцев не по карману, пробки точно пойдут на убыль. В конце концов, любители ездить с комфортом могут начать кооперироваться, подвозя друг друга по очереди и экономя на бензине. Ведь сегодня едва ли не в 70% машин, едущих по дорогам города, занято только водительское место.

Антон Лосев (УНИАН)