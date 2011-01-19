Украина в 2010 году сократила транспортировку нефти на 22,7%

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в 2010 году сократилась на 22,7%, или на 8,734 млн. тонн, по сравнению с 2009 годом, до 29,801 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в 2010 году составил 20,139 млн. тонн нефти, что на 30,8%, или на 8,972 млн. тонн, меньше, чем за 2009 год.

За 2010 год филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортировано 20,499 млн. тонн нефти, что на 20,8%, или на 5,384 млн. тонн, меньше, чем в 2009 году.

Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» всего перекачано нефти 9,302 млн. тонн, что на 26,5%, или на 3,350 млн. тонн, меньше, чем за 2009 год.

За 2010 год доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 67,6%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – 32,4%.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины сократилась на 5,9%, или на 2,431 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом, до 38,535 млн. тонн. При этом транзит в страны Европы в 2009 году составил 29,112 млн. тонн нефти, что на 11,4% меньше, чем за 2008 год.

Справка УНИАН. Нефтетранспортная система Украины находится в эксплуатации ОАО «Укртранснафта» (входит в структуру НАК «Нафтогаз Украины») и включает в себя 18 нефтепроводов общей длиной 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Роботу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.