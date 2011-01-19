Руководство «Газпрома» одобрило его деятельность в странах СНГ

Совет директоров одобрил деятельность ОАО «Газпром» по повышению эффективности деятельности на газовом рынке стран СНГ.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома».

«Правлению поручено продолжить работу по оптимизации объемных и ценовых параметров импорта природного газа из стран Средней Азии, а также по соблюдению интересов ОАО «Газпром» в условиях формирования Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП)», - говорится в сообщении.

Было отмечено, что внешнеэкономическая политика «Газпрома» в отношении стран-участниц ЕЭП направлена на обеспечение баланса интересов поставщиков, транзитеров и потребителей газа за счет сохранения и усиления координирующей роли компании в рамках единого экспортного канала.

Также отмечается, что Украина и Беларусь являются крупнейшими потребителями российского газа среди стран СНГ, а также обеспечивают его транзит в Европу.

Справка УНИАН. 9 января 2009 года ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали два контракта - купли-продажи на период с 2009 по 2019 годы и об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 годы.

В апреле 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали дополнения к указанным документам. В соответствии с дополнением к контракту купли-продажи газа, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» осуществляет со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа на Украину. Снижение составляет 30% от цены газа, но не более 100 долл. за 1000 куб. м, в 2010 году оно распространялось на объем поставок в 30 млрд. куб. м, в последующие годы будет распространяться на 40 млрд. куб. м.

В декабре 2010 года «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали Меморандум о создании СП для добычи угольного газа на территории Украины.