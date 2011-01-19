«Нафтогаз» в 2010 году сократил платежи в бюджет на 33,6%

Предприятия, входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины", по оперативным данным, в 2010 году сократили платежи в бюджеты всех уровней на 33,6%, по сравнению с 2009 годом, - до 27 млрд. 634,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минэнергоугля, в 2010 году сократилти платежи в бюджеты всех уровней на 22,8%, по сравнению с 2009 годом, - до 37 млрд. 399,5 млн. грн., в т.ч., в Госбюджет – 34 млрд. 933,2 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году предприятия входящие в структуру НАК "Нафтогаз Украины" увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 59,5%, по сравнению с 2008 годом, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

В целом, предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2009 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 47,1%, по сравнению с 2008 годом, до 48 млрд. 409,4 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 47 млрд. 369,4 млн. грн.