Тепловая генерация в 2010 году увеличила потребление газа почти вдвое

Тепловые энергогенерирующие компании Украины в 2010 году увеличили потребление природного газа в 1,9 раза или на 319,2 млн. куб. м. – до 668,7 млн. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

При этом, по данным министерства, уровень расчетов энергогенерирующих компаний за потребленный природный газ в 2010 году составил 100,9%.

За потребленный газ в прошлом году ТЭС уплатили НАК «Нафтогаз Украины» 1,828 млрд. грн., при этом предоплата по состоянию на 1 января составила 97,6 млн. грн.

Справка УНИАН. Тепловые электростанции в Украине эксплуатируют 5 энергокомпаний: государственные «Днепроэнерго», «Захидэнерго», «Центрэнерго», «Донбассэнерго» и частная «Схидэнерго».

Общая установленная мощность геноборудования ТЭС на 1 января 2010 года составляла 27 257 МВт или 51,4% от общей установленной мощности геноборудования страны.