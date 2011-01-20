Нефть дешевеет на фоне данных из США

Цена нефти на торгах в среду, 20 января, упала на фоне данных о снижении количества проектов по началу строительства новых домов в США.

Так, стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже снизилась на 0,16 доллара, или на 0,18% - до 9,700 доллара за баррель.

Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась на 0,28 доллара, или на 0,29% - до 97,88 доллара за баррель, передает Bloomberg.

Объем проектов по началу строительства новых домов снизился на 4,3%, до 529 тысяч домов в год, по данным Министерства торговли США. Аналитики предсказывали значение показателя на уровне 550 тысяч домов в год.