Цена украинской нефти на торгах УМВБ выросла на 20% – до 5790 грн. за тонну

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 20 января на аукционных торгах №149 на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) увеличилась на 20,1%, или 970 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, – до 5790 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 169,800 тыс. тонн нефти на общую сумму 983,142 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 21 декабря 2010 года на аукционных торгах №148 на УМВБ увеличилась на 9,3%, или 410 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом, – до 4820 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

Согласно ст. 3 закона «О Государственном бюджете Украине на 2010 год», стартовая цена реализуемой на аукционах украинской нефти и газового конденсата должна определяться на основании таможенной стоимости нефти согласно данным Гостаможслужбы за 15 дней, предшествующих дате регистрации заявок на проведение биржевых торгов.