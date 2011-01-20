НКРЭ повысила тариф «Энергоатома» на 13,1% с февраля

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии 13,13%, или 2,08 коп. за кВт/ч, – до 17,91 коп. за кВт/ч с 1 февраля 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на сегодняшнем заседании.

При расчете нового тарифа комиссия учитывала расходы компании на закупку/вывоз ядерного топлива, рост уровня зарплат на 10%, расходы на финансирование, разработки технико-экономического обоснования строительства блоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС.

Также в тарифе компании учтен почти двукратный рост затрат на обслуживание кредитов в размере 700 млн. грн.

Тариф рассчитан из прогноза полезного отпуска электроэнергии в 2011 году в объеме 83,4 млрд. кВт/ч.

При обосновании тарифа НАЭК «Энергоатом» просил установить его для 2011 года на уровне 32,35 коп. за кВт/ч без НДС.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, энергогенерирующие мощности, находящиеся в управлении НАЭК «Энергоатом», в 2010 году увеличили выработку электроэнергии на 7,2%, или 6,204 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 89,36 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.