Россия готова оказать поддержку при поставках газа в Беларусь – Путин

Россия готова в случае необходимости оказать поддержку при поставках газа в Беларусь.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сказал премьер-министр РФ Владимир ПУТИН сегодня на совместной пресс-конференции в Москве с премьер-министром Беларуси Михаилом МЯСНИКОВИЧЕМ.

«Российская сторона ещё раз сформулировала свою позицию, что газ в Белоруссию будет поставляться по действующему контракту, который, как известно, работает до конца текущего года», - сказал он.

По его словам, Россия готова уже сейчас приступить к переговорам о том, на каких условиях газ будет поставляться в Беларусь в 2012-м и в последующие годы.

«Исходим из того, что в этом году будет исполняться контракт. Вместе с тем мы договорились о том, что если потребуется (хочу это подчеркнуть, если потребуется), мы будем готовы продумать меры государственной поддержки со стороны России, для того чтобы эти поставки не были обременительными для хозяйствующих субъектов и для бюджета Республики Беларусь», - сказал В.ПУТИН.

Он также отметил, что правительство РФ в соответствии с договорённостями в ходе работы над пакетом по единому экономическому пространству взяло на себя обязательство, согласно которому после подписания и ратификации этого пакета белорусской стороной, Россия полностью отменяет все вывозные таможенные пошлины на сырую нефть.

«Российское правительство свои обещания и взятые на себя обязательства полностью выполнило. Мы отменили все вывозные таможенные пошлины на сырую нефть… Белорусская экономика получит такую субсидию за счёт дешёвой поставки российской нефти в объёме не меньшем, чем 4 млрд. 124 млн. долл.», - добавил он.