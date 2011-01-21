Розничные цены на нефтепродукты продолжили рост

С 14 по 21 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,3-2,3% (в среднем на 1,9%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 14 по 21 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – выросли на 1,3%, с 7,47 до 7,57 грн./л; на бензин А-92 – выросли на 2%, с 7,88 до 8,04 грн./л; на бензин А-95 – выросли на 1,8%, с 8,29 до 8,44 грн./л; на дизельное топливо – выросли на 2,3%, с 7,79 до 7,97 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.