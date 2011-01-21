АМК на следующей неделе примет решение по росту цен на бензин

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершает расследование и готов принять решение по делу, возбужденному относительно основных игроков рынков нефтепродуктов по факту резкого повышения цен на бензин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что решение по этому поводу комитет примет уже на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 4 января этого года АМКУ начал расследование деятельности ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «ТНК-ВР Коммерс» на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства при формировании цены на топливо.

По предварительным данным специалистов АМКУ и экспертов рынка, цены, установленные на бензин марок А-95 и А-92, являются экономически не обоснованными и выходят за пределы рекомендованной цены, которая ежедекадно рассчитывается экспертно-аналитической группой Министерства энергетики и угольной промышленности.

Учитывая объемы прибылей ответчиков, размер штрафа для каждого из них может составить до 10% годового дохода, который составляет от 300 млн. грн. до 900 млн. грн.