В Житомирской области ликвидирована утечка нефти из трубопровода “Дружба”

В Житомирской области ликвидирована утечка нефти из магистрального нефтепровода “Дружба”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области, в оперативно-координационный центр УМЧС поступило сообщение о том, что возле города Овруч из магистрального нефтепровода «Дружба» вытекает нефть. Из-за несанкционированной врезки нефть разлилась на площади около 200 м кв. в пределах охранной зоны.

За несколько часов аварийная бригада нефтеперекачивающей станции «Плещевка» блокировала место аварии с обеих сторон задвижками и прекратила утечку нефти. Аварийщики возобновили работу нефтепровода.

По факту несанкционированного вреза в магистральный нефтепровод правоохранительными органами проводится расследование.