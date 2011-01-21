White&Case подготовит апелляцию «Нафтогаза» в апелляционный суд Стокгольма

Компания White&Case LLP (Франция), ранее представлявшая в Стокгольмском арбитраже интересы НАК «Нафтогаза Украины» по тяжбе с RosUkrEnergo AG, выиграла тендер госхолдинга по предоставлению услуг подготовки и подачи апелляционной жалобы в Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме (Svea Court of Appeal).

Об этом сказано в сообщении об итогах торгов, обнародованном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, договор на предоставление услуг с компанией подписан 13 января. Стоимость услуг по договору 1,750 млн. грн. (с НДС).

В пресс-службе "Нафтогаза" не комментируют, по какому именно делу компания планирует обратиться в апелляционную инстанцию.

Как сообщал УНИАН, 8 июня 2010 г. Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины» о незаконном растаможивании 11 млрд. куб. м газа. Суд постановил вернуть газ РУЭ, а также вернуть дополнительно 1,1 млрд. куб. м газа в качестве компенсации за нарушение условий контракта.

19 июля 2010 г. компания RosUkrEnergo обратилась в Шевченковский районный суд Киева с ходатайством о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 года.

24 ноября прошлого года Верховный суд Украины подтвердил решение Шевченковского районного суда Киева от 13 августа и Апелляционного суда Киева от 17 сентября, которыми была подтверждена правомерность решения Стокгольмского арбитражного суда от 8 июня 2010 г., в соответствии с которым НАК «Нафтогаз Украины» обязана вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и выплатить штраф в товарной форме в размере 1,1 млрд. куб. м газа.