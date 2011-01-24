Россия с 1 февраля повысит пошлины на экспорт нефти на 9,1%
09:20, 24 января 2011Энергетика
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Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 февраля повысится на 9,1%, или на 29,1 доллара, – с 317,5 до 346,6 доллара за тонну.
Как сообщает пресс-служба правительства России, соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.
Согласно документу, пошлина на светлые нефтепродукты вырастет с 226,2 до 232,2 доллара за тонну, на темные – с 121,9 до 161,8 доллара.
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