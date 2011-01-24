Греция обсуждает транспортировку природного газа с израильских месторождений в Европу

Греция обсуждает транспортировку природного газа с недавно открытых Израилем месторождений в Европу.

Об этом сообщил в воскресенье государственный министр Греции по делам инвестиций Харис ПАМБУКИС в интервью агентству Рейтер.

«Израильтяне нашли большие объемы газа в Средиземном море. Мы пытаемся понять, как Греция может быть транспортировочным узлом и центром услуг, поскольку она представляет собой естественный путь к Балканам и Европе», - сказал Х.ПАМБУКИС.

Министр уточнил, что в ходе недавнего визита в Израиль он провел предварительные переговоры о возможностях Греции подключиться к проекту по эксплуатации газового месторождения "Левиафан", где объемы газа оцениваются в 450 миллиардов кубометров.

В прошлом прохладные отношения Греции и Израиля резко пошли в гору в 2010 году. В отличие от Турции, которая поставила на пересмотр партнерство с Израилем из-за инцидента с "Флотилией свободы", перехваченной израильтянами возле берегов Газы, Греция наладила с еврейским государством отношения на высшем уровне.

Страны обменялись визитами премьеров и договорились о сотрудничестве в экономической и военной областях.