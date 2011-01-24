Четыре села в Херсонской области и частично Херсон обесточены из-за аварий, которые произошли сегодня ночью.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, электроснабжение полностью или частично отсутствует в селах Великая Андроновка Скадовского района, Рубановка Великолепетихского района, Крынки Цюрупинского района и Чернобаевка Белозерского района.

В Суворовском и Комсомольском районах Херсона обесточены 11 жилых многоэтажных домов.

Планируется, что электроснабжение будет восстановлено сегодня.