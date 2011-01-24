Четыре села в Херсонской области и частично Херсон обесточены из-за аварий
10:25, 24 января 2011Энергетика
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Четыре села в Херсонской области и частично Херсон обесточены из-за аварий, которые произошли сегодня ночью.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, электроснабжение полностью или частично отсутствует в селах Великая Андроновка Скадовского района, Рубановка Великолепетихского района, Крынки Цюрупинского района и Чернобаевка Белозерского района.
В Суворовском и Комсомольском районах Херсона обесточены 11 жилых многоэтажных домов.
Планируется, что электроснабжение будет восстановлено сегодня.
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