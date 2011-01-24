Фьючерсы на нефть на NYMEX 21 января закрылись с понижением

Котировки фьючерсов на нефть по итогам торгов в пятницу, 21 января, снизились на фоне опасений относительно того, что запасы нефти остаются повышенными, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 48 центов, или на 0,5%, до 89,11 доллара за баррель. Однако фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли по итогам торгов на 92 цента, или на 1%, до 97,50 доллара за баррель.

Опасения относительно высоких запасов нефти, особенно в Кашинге, штат Оклахома, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX, продолжили оказывать понижательное давление на мартовские фьючерсы на западно-техасскую нефть (WTI). Хотя запасы нефти в Кашинге на предыдущей неделе снизились на 571 000 баррелей, они остаются повышенными. Падающие коэффициенты загрузки нефтеперерабатывающих мощностей усилили опасения относительного того, что запасы нефти в Кашинге снова начнут расти.

Падение цен на WTI привело к росту разницы между котировками фьючерсов на NYMEX и фьючерсов на нефть марки Brent до 2-летнего максимума в 8,57 доллара. Разрыв в котировках фьючерсов, которые, как правило, торгуются с разницей в пределах 2 долларов, рос в последние недели, что происходило в основном из-за высоких запасов нефти в Кашинге.

Цены на нефтепродукты выросли в пятницу на фоне признаков более высокого спроса на топливо. Холодная погода в северо-восточной части США способствовала росту цен на топочный мазут. Забастовка портовых рабочих в одном из основных портов Франции способствует росту котировок фьючерсов на бензин, отметили аналитики.

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 3,64 цента, или на 1,5%, до 2,4589 доллара за галлон. Февральские фьючерсы на топочный мазут подорожали на 2,76 цента, или на 1,1%, до 2,6508 доллара за галлон.

Фьючерсы на нефть на NYMEX за неделю подешевели на 2,5%. Большая часть падения произошла в четверг, 20 января, на фоне опасений относительно того, что данные по экономическому росту в Китае продемонстрировали, что экономика страны перегревается. Китая является вторым по величине потребителем нефти, и его высокий спрос на нефть становился причиной значительного роста цен на сырье в прошлом году. Однако участники рынка по-прежнему обеспокоены тем, что правительство может принять меры для ограничения роста ВВП.

Тем не менее, спрос на нефть в Китае остается высоким. Явный спрос на нефть в стране вырос на 18% в декабре по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По сравнению с ноябрем спрос вырос на 7%.