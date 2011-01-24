За 2010 год в Николаевской области бензин подорожал на 15,8%, в 2009 году цены выросли на 44,3%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Николаевской области.

Наиболее ощутимым в прошлом году в области был рост цен на дизельное топливо – на 22,1% (в 2009 году – на 10,9%.).

В 2010 году через сеть АЗС в Николаевской области продано бензина автомобильного 84 тыс. тонн (на сумму 843 млн. грн.), дизельного топлива - 50 тыс. тонн (на 405 млн. грн.). Почти 97% продаж обеспечили предприятия - юридические лица.

Как отметили в облстате, наибольшим спросом пользуется в регионе высокооктановый бензин марки А-95, который составлял более половины в общем объеме продаж светлых нефтепродуктов, третью часть занимал бензин марки А-92, остальное – А-76,80.

Справка УНИАН. На 1 января 2011 г. розничную торговлю нефтепродуктами в Николаевской области осуществляли 56 субъектов предпринимательской деятельности, сеть автозаправочных станций которых насчитывала 206 объектов, в том числе в собственности 39 предприятий - юридических лиц находилось 180 АЗС.