Суд подтвердил задолженность по НДС нефтетрейдера «Таиз» на сумму почти 1,5 млрд. грн.

Высший административный суд Украины обязал Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ) и ГНСУ в Полтавской области восстановить в налоговом учете задолженности ООО «Таиз» (г. Полтава) по НДС на общую сумму почти 1,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение суд принял 19 января 2011 года, рассмотрев кассационную жалобу заместителя генерального прокурора.

Как сообщалось, ООО «Таиз» было создано в августе 2003 года. Его соучредителем на тот момент выступало украинско-польское совместное предприятие «Тайстра», добившееся в суде права для себя и всех своих дочерних предприятий импортировать нефть и нефтепродукты в Украину без уплаты НДС и акцизного сбора.

В 2007 году ООО «Таиз» производило поставки российской нефти на ПАО «Укртатнафта». В апреле-сентябре 2007 года через «льготников» на ПАО «Укртатнафта» было поставлено 2,4 млн. тонн нефти на сумму 5,6 млрд. грн., и потери государства от неуплаты НДС составили около 1,13 млрд. грн.

Напомним, с августа по ноябрь 2010 года дочернее предприятие «Ливела» СП «Тайстра» на основании судебных решений начало импортировать нефтепродукты без уплаты налогов.

Справка УНИАН. СП «Тайстра» и его дочерние предприятия получили право на ввоз в Украину товаров без уплаты налогов на основании решения Автозаводского районного суда Кременчуга от 19 января 2004 года (разъясненным постановлениями этого же суда от 23 января 2004 года и 10 августа 2007 года).

Принимая данные решения, суд руководствовался нормами Закона «О защите иностранных инвестиций», принятого в 1992 году, согласно которому предприятия с иностранными инвестициями имеют гарантии государства, действующие на момент осуществления инвестиций.

Поскольку в 1992 году в Украине не было законов об НДС и акцизном сборе, то практически 100% нефтепродуктов, ввозимых в страну до 2003 года, не облагалось налогами. В 2003 году Закон «О защите иностранных инвестиций» утратил силу, однако «Тайстра» опротестовала лишение льгот самой компании и ее дочерних предприятий независимо от даты создания.