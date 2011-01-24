За неделю крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно

С 17 по 24 января 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились разнонаправленно. Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 17 по 24 января 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – снизились на 1,0%, или 100 грн./тонна, – 9750 грн./тонна; на бензин А-92 – увеличились на 1,5%, или 150 грн./тонна, – до 10140 грн./тонна; на бензин А-95 – увеличились на 1,1%, или 120 грн./тонна, – 10650 грн./тонна; на дизельное топливо – увеличились на 0,6%, или 50 грн./тонна, – до 8810 грн./тонна.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.