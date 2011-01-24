Переговоры о создании СП «Нафтогаза» и «Газпрома» идут «ни шатко ни валко» - Язев

Переговоры о создании совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», в которое войдут украинская ГТС и российские месторождения, идут «ни шатко ни валко».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал в вице-спикер Госдумы России, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Для объединения газовых активов России и Украины переговоры идут. На мой взгляд, ни шатко ни валко, потому что украинская сторона крайне нежелательно идет на вариант объединения напрямую, ищутся варианты создания совместных предприятий», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что российская сторона уже предложила месторождения, которые готова внести в СП, но эти активы были раскритикованы украинской стороной.

«Переговоры двигаются. Сказать что-то о сроках, мне кажется, сегодня никто не сможет ни в нашей стране, ни в Украине», - отметил он.

В.ЯЗЕВ также подчеркнул, что не является проблемой то, что украинским законодательством пока запрещен перевод ГТС из государственной собственности, поскольку политическое решение по созданию СП еще не принято.

По его словам, переговоры между «Нафтогазом» и «Газпромом» осложняются тем, что Украина вступила в Европейское энергетическое сообщество и внедряет в свое законодательство европейские нормы.

«Это, на мой взгляд, затруднит сотрудничество с Украиной и «Газпрому», и переговорам на межгосударственном уровне», - добавил президент Российского газового общества.

В то же время, по его словам, это не закрывает переговоры, в чем больше заинтересована Украина.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года в центральном офисе ОАО «Газпром» председатель правления Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН подписали Меморандум между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» о создании совместного предприятия для добычи метана из угольных пластов на территории Украины.

Ранее, 7 сентября 2010 г. на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

13 сентября 2010 г. заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза».