Украина начала спецрасследование по введению импортных пошлин на нефтепродукты - источник

Украина начала специальное расследование относительно возможности введения импортных пошлин на нефтепродукты.

Как сообщил УНИАН источник в Министерстве экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины инициирует введение антидемпинговых пошлин на импортные нефтепродукты для бензинов независимо от направления импорта на уровне 130 евро/тонна и дизтоплива - 80 евро/тонна.

С просьбой о введении импортных пошлин в Минэнергоугля обратились руководители всех работающих НПЗ Украины.

19 января т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что рост цен на топливо в Украине вызван сокращением производства продуктов нефтепереработки в стране и увеличением импорта топлива.