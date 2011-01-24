Баррозу обсудил с Президентом Узбекистана энергетическое сотрудничество

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэл БАРРОЗУ обсудил с Президентом Узбекистана Исламом КАРИМОВЫМ вопросы демократии и прав человека.

Об этом сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии после сегодняшней встречи Ж.БАРРОЗУ и И.КАРИМОВА.

В сообщении отмечается, что в ходе встречи были подняты основные вопросы, касающиеся демократии и прав человека. «Я поднял все ключевые вопросы, вызывающие обеспокоенность Европы, в частности, вопросы прав человека и фундаментальных свобод, которые остаются в самом центре внешней политики ЕС», - цитируются в сообщении слова Президента Еврокомиссии.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что только путем диалога можно добиться более эффективного результата.

По данным пресс-службы, Президент Еврокомиссии предложил И.КАРИМОВУ решить вопрос об аккредитации представительства Human Rights Watch в Ташкенте, а также призвал Президента Узбекистана пустить в страну миссию Международной организации труда для инспекции на месте сообщений об использовании детского труда.

Как отмечается в сообщении, И.КАРИМОВ, в свою очередь, заявил о намерениях углублять демократические реформы.

В ходе визита было подписано соглашение о создании делегации ЕС в Ташкенте, а также меморандум о взаимопонимании в энергетике.