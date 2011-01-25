«Энергоатом» намерен привлечь кредиты на 260 млн. грн.

НАЭК «Энергоатом» объявила открытые торги по привлечению кредитов на общую сумму 260 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в «Вестнике государственных закупок Укаины».

Согласно сообщению, предмет закупки разбит на три лота: 50 млн. грн. в форме овердрафта, 100 и 110 млн. грн. – в виде возобновляемых кредитных линий. Средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Предложения потенциальных участников торгов принимаются до 23 февраля, тогда же планируется их раскрытие.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.