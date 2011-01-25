Цены на нефть на NYMEX упали до самого низкого уровня более чем за месяц

Фьючерсы на нефть в понедельник, 24 января, закрылись на самом низком уровне более чем за месяц после того, как министр нефти Саудовской Аравии Али АЛЬ-НАИМИ сказал, что цены в этом году не изменятся по сравнению с прошлым годом. Это повысило опасения относительно того, что крупнейший в мире экспортер нефти может увеличить добычу нефти, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,24 доллара, или на 1,4%, до 87,87 доллара за баррель. Это самый низкий уровень закрытия с 16 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились по итогам торгов на 1,20 доллара, или на 1,2%, до 96,40 доллара за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии Али АЛЬ-НАИМИ в понедельник заявил, что мировая экономика, "очевидно, преодолела" рецессию 2008-2009 годов. В то же время, министр заметил, что цены в этом году будут стабильными по сравнению с прошлым годом. Участники рынка интерпретировали высказывание А.АЛЬ-НАИМИ как признак того, что Саудовская Аравия не исключает вероятности увеличения добычи нефти, чтобы сдержать рост цен.

Инфляция в Китае, который является вторыми в мире потребителем нефти, в 4-м квартале составила почти 5% при росте ВВП на 9,8%. Инфляция в других странах еще выше, и стабильный рост цен на нефть к отметке 100 долларов за баррель, не сопровождающийся существенным ростом ВВП других стран, вызывает беспокойство у властей.

В то же время, члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) имеют значительные дополнительные добывающие мощности, а в ближайшие годы также ожидается рост подобных мощностей у стран, не являющихся членами ОПЕК. Оба этих фактора могут воспрепятствовать росту цен.

Темпы снижения цен на NYMEX в понедельник превзошли темпы падения цен на нефть марки Brent, широко используемой в Европе, на Ближнем Востоке и других странах. Контакты на NYMEX испытали давление по сравнению с другими контрактами на нефть главным образом ввиду чрезвычайно высоких запасов на терминале Кушинг в Оклахоме, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Контракты на нефть такой марки как Brent не сталкиваются с подобным давлением.

Разница в цене между этими двумя контрактами выросла до двухлетнего максимума, достигнув почти 10 долларов во время торгов в понедельник. Эта разница, называемая спрэдом, внимательно отслеживается трейдерами на рынке нефти.

Участники рынка увидят новые данные по запасам нефти в США, в том числе на терминале Кушинг, позднее на этой неделе. Министерство энергетики США опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в среду в 15.00 по Гринвичу. Американский институт нефти опубликует отдельный отчет по запасам во вторник в 21.30 по Гринвичу.

Согласно прогнозу экономистов, запасы нефти на неделе 15-21 января выросли на 400 000 баррелей, запасы бензина увеличились на 2,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов остались без изменений. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, как ожидается, вырос на 0,1 процентного пункта - до 83,1%.

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов упали на 4,57 цента, или на 1,9%, до 2,4132 доллара за галлон. Февральские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 3,15 цента, или на 1,2%, до 2,6193 доллара за галлон.