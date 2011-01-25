Польская PGNіG в 2010 году увеличила продажу газа на 8%

Польская национальная нефтегазовая компания PGNіG в 2010 году увеличила продажу газа на 8%, или 1,1 млрд. куб. м, – до 14,4 млрд. кубометров.

Об этом идет речь в предварительных данных о деятельности PGNIG за прошлый год, которыми располагает УНИАН.

По данным компании, в 2010 году объем продаж газа стал рекордным для польской компании. Ранее самый высокий показатель продаж газа был зафиксирован в 2008 году, когда было продано 13,86 млрд. кубометров.

Также сообщается, что в прошлом году компания увеличила добычу газа на 100 млн. кубометров – до 4,2 млрд. куб. м.

В четвертом квартале 2010 года продажи выросли до 4,4 млрд. куб. м против 4 млрд. куб. м за последние три месяца 2009 года, а добыча осталась на том же уровне – 1,1 млрд. куб. м.

PGNiG отмечает, что намерена увеличить добычу газа в 2015 году до 6,2 млрд. куб. м, 4,4-4,5 млрд. из которых будут добываться в Польше, а остальные объемы – в Норвегии.

Компания также сообщила, что в прошлом году увеличила импорт газа до около 10,1 млрд. куб. м газа против 9,13 млрд. в предыдущем году.

Согласно сообщению PGNіG, окончательные данные за прошлый год будут опубликованы 21 марта 2011 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года польские власти, которые контролируют более 70% акций PGNіG, завершили почти двухлетние переговоры об увеличении газовых поставок в Польшу с главным поставщиком – Российской Федерацией.

Согласно новому контракту, поляки до 2022 года увеличат ежегодные закупки газа до около 10 млрд. куб. м с ранее законтрактованных 7,5-8 млрд. куб. м.

70% своих доходов PGNіG получает от продажи газа.