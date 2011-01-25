Украина ведет переговоры с США о получении технологий для разработки сланцевого газа

Украина ведет переговоры с США о возможности использования их технологий по разработке сланцевого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил на встрече с германскими бизнесменами.

«Мы сейчас ведем переговоры с американцами по передачи нам соответствующих технологий. Технологии сложные, непростые, дорогостоящие. Но, тем не менее, мы вынуждены проводить большую работу, в том числе и по диверсификации поставок газа в нашу страну», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украине необходимо заниматься разработкой нетрадиционных месторождений газа, в первую очередь сланцевого и газа из угольных пластов.

Как сообщал УНИАН, Министерство экологии и природных ресурсов (ранее Министерство охраны окружающей природной среды Украины) планирует привлечь международных инвесторов к изучению и разработке украинских месторождений сланцевого газа.

В частности, в ноябре 2010 года Минприроды и НАК «Надра Украины» презентовали на выставке и конференции World Shale Gas-2010, которая прошла в США, месторождения сланцевого газа в Украине для привлечения международных инвесторов и партнеров к их изучению и разработке.

По данным НАК «Надра Украины», Украина имеет крупнейшие в Европе запасы сланцевого газа.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, добываемый из сланца, распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США, впервые с 2001 года, обогнали Россию по добыче газа, в основном за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell, получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом, сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.