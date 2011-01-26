Нефть дорожает на фоне прогнозов о спросе на "черное золото" со стороны Китая

Цены на нефть демонстрируют в среду, 26 января, позитивную динамику на фоне прогнозов о повышении спроса на "черное золото" со стороны Китая.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже выросла на 0,220 доллара, или на 0,26% - до 86,410 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавила 0,350 доллара, или 0,37% - до 95,6 доллара за баррель.

Сегодня будут опубликованы официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. Аналитики ожидают, что запасы сырья в США за минувшую неделю снова вырастут на 1,35 миллиона баррелей. До этого запасы выросли на 2,62 миллиона баррелей - до 335,7 миллиона баррелей. Основная причина роста запасов, которого ожидают эксперты, - сезонность.