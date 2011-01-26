Бойко не исключает отключения газа облгазами в связи с неоплатой за топливо

Вице-премьер-министр Украины, министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО не исключает отключения газа облгазами в связи с неоплатой за потребленное топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.

Ю.БОЙКО отметил сложную ситуацию с расчетами за потребленный газ. В частности, по его словам, объем долгов составляет 3,6 млрд. грн.

Кроме того, министр отметил, что к злостным неплательщиками может быть применена такая мера, как отключение газа, при этом добавив, что при принятии такого решения будут учитываться погодные условия.

Как сообщал УНИАН, с целью улучшения дисциплины газопотребления и расчетов за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.), дочерняя компания НАК "Нафтогаз Украины" - «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации «Волыньгаз», «Донецкоблгаз», «Днепрогаз», «Запорожгаз», «Крымгаз», «Кировоградгаз», «Луганскгаз», «Львовгаз» и «Харьковгоргаз» предупредить и отключить от газопотребления 12 предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) из-за значительной задолженности перед компанией.

В сообщении отмечается, что, в частности, по состоянию на 24.01.11 г. с начала текущего отопительного сезона «Донецктеплокоммунэнэрго» задолжала ДК «Газ Украины» 156 млн. грн. (уровень оплаты – 28%), «Лисичансктеплосеть» - 25 млн. грн. (13%), «Северодонецктепло» - 14 млн. грн. (16%), «Стахановтеплообеспечение» - 4 млн. грн. (23%), «Днепропетровские тепловые сети» - 100 млн. грн. (39%), «Городские тепловые сети» (г.Запорожье) – 147 млн. грн. (43%), «Кировоградтепло» - 22 млн. грн. (33%), «Крымтеплокоммунэнерго» - 103 млн. грн. (25%), «Ялтинские тепловые сети» - 1 млн. грн. (10%), «Восточноевропейская теплоэлектро-генерирующая компания» (г. Луцк) - 17 млн. грн. (30%), «Львотеплоэнерго» - 106 млн. грн. (34%), «Дирекция развития инфраструктуры территории» (г. Харьков) - 20 млн. грн. (23%).

О необходимости отключения от газоснабжения предприятий ТКЭ-должников ДК «Газ Украины» уведомила Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Харьковскую областные государственные администрации, Совет министров АР Крым, Госжилкоммунинспекцию.