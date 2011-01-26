Цены на нефть на NYMEX во вторник достигли восьминедельного минимума

Фьючерсы на нефть во вторник закрылись на самом низком уровне за восемь недель на фоне неожиданного сокращения ВВП Великобритании в 4-м квартале и слабых данных из США, которые подорвали веру инвесторов в восстановление мировой экономики, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,68 доллара, или на 1,9%, до 86,19 доллара за баррель. Это самый низкий уровень закрытия с 30 ноября.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились по итогам торгов на 1,36 доллара до 95,25 доллара за баррель.

Данные Великобритании наряду со снижением цен на жилье в США и отчетом, показавшим замедление роста активности в производственном секторе США, возобновили опасения трейдеров на рынке нефти относительно того, что рост мирового спроса на нефть все еще может быть затруднен.

Фьючерсы на нефть упали в цене на 6,8% за последние шесть сессий, что стало самой длительной чередой падений с июля. В понедельник высказывания министра нефти Саудовской Аравии позволили предположить, что эта страна, возможно, готовится увеличить добычу нефти, несмотря на прозвучавшие в последние недели заявления других членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) о том, что группа довольна недавним ростом цен выше 92 долларов за баррель.

Позднее на этой неделе участники рынка получат новые данные по запасам нефти в США. Запасы нефти теперь растут после сокращения в конце прошлого года. Министерство энергетики опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в среду в 15.00 по Гринвичу.

Согласно прогнозу экономистов, запасы нефти на неделе 15-21 января выросли на 900 000 баррелей, запасы бензина увеличились на 2,1 млн баррелей, а запасы дистиллятов сократились на 300 000. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, как ожидается, вырос на 0,1 процентного пункта до 83,1%.

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов упали на 7,05 цента до 2,3427 доллара за галлон. Февральские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 2,64 цента до 2,5929 доллара за галлон.