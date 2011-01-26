Правительство решило утилизировать 12 тыс. тонн меланжа в 2011-2012 годах

Кабинет министров Украины утвердил перечень компонентов жидкого ракетного топлива (меланж), которые подлежат утилизации в 2011-2012 годах, в объеме 12 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ.

По его словам, соответствующее распоряжение было принято сегодня на заседании правительства.

“Будем пытаться, чтобы оно было утилизировано на протяжении двух лет. Это очень сложный процесс”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ. Он отметил, что государственным бюджетом предусмотрено на эти цели 120 млн. 800 тыс. грн.

Министр отметил, что уже составлен график утилизации меланжа, и, кроме бюджетных средств, утилизация будет происходить за счет финансирования в рамках гранта ОБСЕ.