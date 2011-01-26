«Днепроэнерго» завершила 2010 год с прибылью 189,2 млн. грн.

Энергогенерирующая компания ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) завершила 2010 год с прибылью 189,179 млн. грн., тогда как чистый убыток компании в 2009 году составлял 236,049 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В прошлом году компания увеличила валовой доход (выручку от реализации товарной продукции) на 49% - до 6 млрд. 110,190 млн. грн. Валовая прибыль компании по итогам прошлого года составила 428,565 млн. грн. против валового убытка в 2009 году в 116,441 млн. грн.

Согласно сообщению, в прошлом году компания увеличила выработку электроэнергии на 21,2%, или на 2,725 млрд. кВт/ч, - до 15 млрд. 659,2 млн. кВт/ч.

Среднегодовой тариф компании на отпуск электроэнергии в 2010 году, с учетом инвестиционной надбавки, вырос на 23% - до 42,78 коп. за кВт/ч. Себестоимость производства электроэнергии на ТЭС компании выросла на 11% - до 40,23

коп. за кВт/ч. При этом доля топливной составляющей в себестоимости электроэнергии, по сравнению с 2009 годом, выросла на 14% - до, в среднем, 30,84 коп на кВт/ч. Рентабельность компании выросла с -4,06% в 2009 году до 5,99% в 2010 году.

Удельный расход топлива на ТЭС «Днепроэнерго» в среднем снизился на 0,6% - с 384,3 грамм/кВт/ч в 2009 году до 382 грамм/кВт/ч в 2010 году.

Доля компании на рынке электроэнергии в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, выросла на 0,8% и составила 8,3%.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) в 2009 году увеличила чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с результатом 2008 года.

«Днепроэнерго» завершила 2008 год с убытком 16,231 млн. грн., тогда как по итогам 2007 года чистая прибыль компании составляла 123,757 млн. грн.