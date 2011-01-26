Суд возбудил дело о банкротстве «Энергоатома»

Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве национального оператора АЭС НАЭК «Энергоатом» по иску ПАО «Укртатнафта».

Об этом сказано в определении суда от 14 января по делу № 49/15, копией которого располагает УНИАН.

В документе не указываются исковые требования «Укртатнафты», на основании которых суд принял решение о возбуждении дела о банкротстве.

Определением введен мораторий на распоряжение имуществом НАЭК, а также выполнение компанией своих финансовых обязательств. При этом, согласно документу, мораторий введен на все время производства дела о банкротстве.

Судебное заседание по делу назначено судом на 9 февраля.

В пресс-службе НАЭК «Энергоатом» пока воздерживаются от комментариев по поводу начала процедуры банкротства компании.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

НАЭК в январе-сентябре 2010 года увеличила чистую прибыль в 5,96 раза, или на 920,955 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., - до 1 млрд. 106,458 млн. грн.

ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) создано в 1994 году и является крупнейшим в Украине нефтеперерабатывающим предприятием.